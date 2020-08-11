شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقتل سيدة أمام طفلتها على يد زوجها بالإسماعيلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، لُغز مقتل سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا في الإسماعيلية أمام طفلتها، بالأعيرة النارية، وتواصلت الأجهزة الأمنية أن وراء الواقعة زوجها، وأن الزوج أطلق النار عليها من سلاح آلي بسبب خلافات عائلية بمنطقة الخامسة، التابعة لحى ثالث وسط مدينة الإسماعيلية.

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شهود عيان قالوا إن مجهولون أطلقوا أعيرة نارية تجاه سيدة كانت تسير في الشارع، بصحبة أبنتها الطفلة، أما ابنة السيدة فقد انهارت من شدة الموقف ودخلت في حالة صرع وبكاء شديد علي مقتل والدتها بطريقة بشعة، وعلى الفور، انتقل رجال مباحث قسم ثالث، وتم معاينة الحادث، وإبلاغ النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفي الإسماعيلية العام، لتشريح الجثمان، ومعرفة سبب الوفاة، وكشفت التحريات الأولية لرجال المباحث أن السيدة تدعى نعمة أحمد سعد الدين وأصيبت بعيارين ناريين.