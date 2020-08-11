وزير الخارجية: مصر ستظل سندا قويا للبنان وشعبه فى كافة الظروف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستظل دائما سندا قويا للبنان وشعبه، في مواجهة كافة المحن والأزمات، معربا عن ثقته في أن الشعب اللبنانى الشقيق سيتمكن من تجاوز تداعيات الانفجار المدمر الذي تعرضت له العاصمة بيروت مؤخرا. جاء في تصريحات صحفية أدلى بها وزير الخارجية عقب لقاء عقده، اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في مقر إقامة الأخير بقصر عين التينة ببيروت.

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