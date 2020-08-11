الناخبون وكورونا.. كمامة وكواشف حرارة ومسافات آمنة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ فى مصر، تنفيذا للاستحقاق الدستوري الجديد، الذى يسهم في إيجاد غرفة ثانية للتشريع، هي مجلس الشيوخ، ليضم تمثيلا كاملا للمجتمع المصري بمختلف توجهاته وأطيافه، بهدف توسيع وتدعيم القاعدة الديمقراطية، ويتكامل دوره مع مجلس النواب، لإثراء الحياة السياسية في مصر.
وشهدت اللجان الانتخابية مشاركة العديد من وزراء الحكومة المصرية، فى العملية الانتخابية، وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفقا للخطة التى تنفذها وزارة الصحة والسكان.
وفى هذا الفيديو، نتعرف معا على أبرز مشاهد أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ
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