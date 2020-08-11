رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الادارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء وكان رئيس الوزراء ، أدلى بصوته بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، في لجنته بالمدرسة المصرية اليابانية، بالحى الحادى عشر، بمدينة الشيخ زايد ، ودعا رئيس الوزراء جُموع الشعب المصري إلى المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الجديد، في ظل المناخ الديموقراطي الذى تتمتع به مصر، والذي يضمن التعبير عن الآراء بمنتهى الحرية. Advertisements

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