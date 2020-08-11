هل مصر على أعتاب موجة ثانية من فيروس كورونا؟.. تغطية خاصة لتلفزيون الخليج 365

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، إن وضع مصر حاليا بالنسبة لفيروس كورونا "اطمئنان حذر"، مضيفاً: "شايف إن فيه تكاسل وتهاون شوية، ومواطنين بيقولوا كورونا ماتت ودا غير صحيح".
جاء ذلك في تغطية خاصة أجراها تلفزيون الخليج 365، للإجابة على تساؤل هام حول: هل مصر على أعتاب موجة ثانية من فيروس كورونا؟، وما الذي نعرفه عن اللقاح الروسي الجديد، حيث أعد هذه التغطية محمود حسن ومحمد محسوب، وقدمها هشام عبدالتواب.
وأكد أن فيروس كورونا قد يطول في مصر والعالم أجمع خلال الفترة القادمة.
وشدد على أنه يري في الشوارع بعض المواطنين لا يرتدون الكمامة، محذراً من هذا التهاون، مشيراً إلى أن هذا التهاون أدى إلى عودة زيادة الأعداد مرة أخرى للمصابين، مؤكداً أن الوقاية أهم من العلاج والبحث عن المصل.
جانب من تغطية الخليج 365 الخاصة
وتابع لا يوجد علمياً ما يؤكد أن الفيروس تحور في مصر أو أصبح ضعيفاً، أو انتهت الموجة الأولى منه، مشيراً إلى أنه على الجانب الميداني فإن الأطباء يعلنون أن شدة مرض الحالة بدأت تنخفض.
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