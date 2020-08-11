شكرا لقرائتكم خبر عن خطة الصحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الصحة والسكان، من خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، المقرر عقدها اليوم وغدا، في إطار حرص الوزارة على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة المواطنين، تزامنًا مع إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا.



وفى هذا السياق، شددت الوزارة على أهمية الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل لجان الانتخابات، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.



وفى هذا الإنفو جراف، نتعرف معا على تفاصيل خطة وزارة الصحة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ.

الدفع بـ 2858 سيارة إسعاف مجهزة بمحافظات الجمهورية

11 لانش إسعاف نهري موزعة على المقار الانتخابية

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

تكثيف تواجد الفرق الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات ومنع الإجازات.

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التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.

توفير 7 آلاف فرق طبية مدربة على أعلى مستوى داخل المقار الانتخابية

مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات.

توافر أرصدة من الدم ومشتقاته من جميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم.

عقد غرفة الأزمات والطوارئ بالوزارة على مدار 24 ساعة



