بالصور.. عضو الهيئة البرلمانية لـ"مستقبل وطن" يدعم أحمد دياب في انتخابات "الشيوخ" بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلن النائب منتصر رياض، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، دعمه لأحمد دياب، أحد مرشحي مستقبل وطن للمقاعد الفردية، في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بمحافظة الجيزة.

ونظم عدد من الرياضيين، اليوم وقفة تأييد ودعم المرشح أحمد دياب، مرشح حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك أمام مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي.

وشملت وقفة التأييد كل من: سيف زاهر، وأحمد حسام ميدو، وحازم إمام، ووليد صلاح الدين، وهشام حنفي، إلى جانب عدد من نواب البرلمان ومنهم النائب عبدالوهاب خليل، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، وأمين الشرقاوي، أمين الحزب بالدقي، والمرشح عادل ناصر، وشريف جلال، أمين شباب الجيزة.

ويعد أحمد دياب، أمين مساعد أمانة شؤون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن، من أبرز مرشحي الحزب لانتخابات الشيوخ، وحصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، وكذلك الدراسات العليا في جودة الإدارة.

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ويمتلك دياب خبرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال تتجاوز 26 عامًا؛ حيث بدأ مسيرته في ريادة الأعمال في عام ١٩٩٨، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركات "الصعيد الوطنية للصلب"، و"ليبرتي برودكشن" و"فيوتشر أوتوموتيف".

وله العديد من الإسهامات الرياضية، إذ أسهم في تأسيس شركة "زد" للاستثمار الرياضي التي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لها، وأسهم في إنشاء نادي "زد إف سي" لكرة القدم، والذي أثرى بشدة خلال السنوات القليلة الماضية الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.