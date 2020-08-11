ضبط مسئول بإدارة طوخ الهندسية لإصداره ترخيص مخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على مسؤول بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة طوخ بالقليوبية؛ لاتهامه بالتواطؤ مع أحد الأشخاص وتمكينه من إقامه مبنى خاص بأعمال اللحام على قطعة أرض زراعية خارج الحيز العمراني. وأكدت التحريات تسهيل المسؤول حصول ذاك الشخص على تراخيص "منشأة صناعية " من خلال إصدار خطاب يتضمن بيانات مزورة تفيد بأن الأرض المقام عليها المنشأة الصناعية داخل الحيز العمراني، ولا مانع من استخراج رخصة تشغيل لها، وذلك "خلافاً للحقيقة". وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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