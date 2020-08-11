إحباط بيع 133 طن زيوت سيارات معاد تدويرها داخل مصنع بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

صادرت الإدارة العامة لشرطة التموين، أكثر من 133 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام ومعاد تدويرها بداخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية قبل طرحها للبيع والتداول للمستهلكين.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة اضطلاع المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بالإسكندرية بمزاولة نشاط غير مشروع من خلال تجميع كميات كبيرة من زيوت السيارات السابق استخدامها وسولار، والمحظور تداولها وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات تمهيداً لطرحها لبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وعثر بداخل المصنع على 128,150 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام معبأة داخل خزانات، 5,400 طن زيوت سيارات منتج نهائي، 8 آلاف لتر سولار استولى عليها من محطات الوقود دون التعاقد مع الجهات المعنية، وقدرت قيمتها بنحو 54 ألف جنيه إضافة إلى الأجهزة والأدوات المستخدمه فى الإنتاج.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.