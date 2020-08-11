بالفيديو.. وزير الداخلية يُشيد بمستوى تنفيذ الخطط التأمينية لانتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعد قطاع الإعلاق والعلاقات العامة بوزارة الداخلية فيديو يرصد متابعة اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اليوم الثلاثاء، إجراءات تأمين سير عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020 ، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن.

واستمع وزير الداخلية لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، كما إطمأن على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لفاعليات العملية الانتخابية، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يساهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم.

وأشاد الوزير بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التي اتخذتها أجهزة الوزارة، كما وجه بضرورة الاستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الاستقرار الأمني في ربوع الوطن والتأكيد على التصدي الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج عن القانون والحفاظ على مكتسبات الشعب المصري العظيم، وضمان انتهاء هذا الاستحقاق الدستوري في أبهى صورة بما يليق بمكانة مصر الحضارية.