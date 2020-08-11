محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط موظف بأحد البنوك بمركز ديروط بأسيوط لقيامه بالتلاعب في حسابات عملاء البنك محل عمله والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو (5284200 خمسة ملايين ومائتان أربعة وثمانون ألف ومائتان جنيه) باستخدام طرق احتيالية بمستندات البنك. وأمكن ضبطه بميناء القاهرة الجوي حال محاولته الهروب خارج البلاد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل استقلاله طائرة الهروب.. ضبط موظف بأحد البنوك استولى على أموال الموطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.