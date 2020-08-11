بقيمة نصف المليون جنيه.. ضبط 10 كجم حشيشًا بحوزة عنصر إجرامي بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض عنصر إجرامي لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 108 طرب لمخدر الحشيش. تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط (أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصةً مخدر "الحشيش" وترويجه على عملائه بنطاق دائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية تم ضبط المتهم في أحد الأكمنة بدائرة مركز شرطة الصالحية الجديدة، حال استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته (108 طرب لمخدر الحشيش "وزنت 10,800 كجم" -مبلغ مالي- هاتف محمول) وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 756 ألف جنيه تقريبا، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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