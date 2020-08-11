أخبار مصر | وزارة الرياضة تدفع بـ 20 ألف شاب لمتابعة سير الانتخابات بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزارة الرياضة تدفع بـ 20 ألف شاب لمتابعة سير الانتخابات بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، سير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2020، والتي تجرى على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء12،11 أغسطس الجاري للمصريين داخل جمهورية مصر العربية، من خلال27 غرفة عمليات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وبمشاركة 20 ألف شاب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاه وفرق الكشافة والجوالة، فريق شباب يدير شباب، أعضاء صوت طلاب مصر، متطوعي مراكز شباب مصر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري يعد واجبا وطنيا، وحق كفله الدستور لكل المصريين، مشيرا إلى ضرورة حرص الجميع على النزول والإدلاء بأصواتهم بشكل مكثف، وإظهار مشاركتهم الإيجابية وممارسة حقهم، بما يضمن خروج تلك العملية في صورة مشرفة تليق بمكانة الدولة المصرية، وإظهار الوجه الحضاري لمصر.

وأضاف "صبحي"، أن غرفة العمليات المركزية تتولى التنسيق بشكل دوري بين كافة المحافظات وبعضها البعض ومتابعة عملية الانتخابات لحظة بلحظة، من خلال التواصل المستمر مع غرف العمليات بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، موضحا تواجد 20 ألف شباب وفتاة من الكيانات الشبابية المنتشرة بالمحافظات لتسهيل عمليات التنظيم ومساعدة كبار السن وذوي الهمم والتعقيم أثناء الانتخاب، وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتوثيق للعملية الانتخابية.

ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ

وانطلق اليوم الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

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ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.