أخبار مصر | نقابة المهندسين تتجه إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين تتجه إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمقرر الإعلامي لنقابة المهندسين، إن نقابة المهندسين تخطو هذه الفترة خطوات جديدة تحرص من خلالها علي تخفيف الأعباء عن جموع المهندسين أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن أولى هذه الخطوات هو تقديم الخدمات بأحدث الطرق الإلكترونية، وذلك تماشيا مع التوجه العام للدولة المصرية.

وأضاف أمين الصندوق المساعد، أن النقابة تتجه إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل للخدمات النقابية التي تقدم للمهندس وأسرته، عن طريق منظومة البطاقات الذكية التي يستطيع المهندس من خلالها إجراء جميع التعاملات المالية والتعاملات الخدمية في أي وقت، بالإضافة إلي ميكنة الخدمات النقابية لإتاحتها عبر تطبيق نقابي للهواتف المحموله ويستطيع المهندس من خلالها أيضا إجراء جميع التعاملات والتحويلات باستخدام المحمول.

ولفت "حشيش" إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات التي خطاها مجلس النقابة الحالي للنهوض بنقابة المهندسين والتي كان علي رأسها الخطوات غير المسبوقه بملف التعليم الهندسي، مشيرا إلى نجاح المجلس في إيقاف إصدار تراخيص جديده للمعاهد الهندسية لمدة خمس سنوات، ورفع الحد الأدنى الذي وصل خلال السنوات السابقة إلى ٦٥ ٪؜ ليصل إلى ٨٠٪؜، وتم تحديد جهه مختصه بالمجلس الأعلي للجامعات من داخل لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس للمتابعة.