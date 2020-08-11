أخبار مصر | أمين شباب "مستقبل وطن" يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أمين شباب "مستقبل وطن" يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلى المهندس محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والتي انطلقت اليوم، الثلاثاء، وتستمر حتى غدًا الأربعاء، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي بقسم أول أكتوبر.

وعبر الجارحي عن سعادته بما رأه اليوم من حسن تنظيم للجان وحرص المواطنين على المشاركة، داعيًا كافة المواطنين وخاصة الشباب للنزول والمشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات، مؤكدًا أن من حق كل مواطن أن يشارك ويقول رأيه في الانتخابات ويقرر اختيار ما يراه مناسبًا من المرشحين كما أكد الرئيس السيسي أهمية المشاركة وحسن الاختيار أفضل من يمثل المواطنين في مجلس الشيوخ.

وأوضح الجارحي، أن مصر اليوم تستكمل تشكيل برلمانها بانتخابات مجلس الشيوخ باعتباره المجلس الثاني، فالبرلمان المصري مثل العديد من برلمانات دول العالم يتكون من مجلسين (مجلس نواب، مجلس شيوخ). وحول أهمية مجلس الشيوخ أشار الجارحي إلى أن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي حقيقي بصلاحيات واضحة ومحددة وليس مجرد ديكور كما يدعي البعض، فالبرلمان دوره تشريع القوانين ومراقبة الحكومة، وهذا دور كبير يحتاج أكتر من مجلس، ومصر كان بها مجلسين قبل إلغاء مجلس الشورى، وهناك دول كثيرة في العالم مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا يتكون فيها البرلمان من مجلسين.

وشدد الجارحي على أهمية مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق، موضحًا أن المواطن صاحب القرار والاختيار، ويجب أن يعي كل مواطن حقوقه الانتخابية والسياسية ولا يقصر في ممارستها لأن بالمشاركة مصر فعلًا تتغير للأفضل. وأعرب الجارحي عن دعمه الكامل لمرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية وعلى القائمة الوطنية من أجل مصر، كاشفًا أن أمانة الشباب التي يرأسها في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الانتخابات.

وانطلق اليوم الثلاثاء، ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.

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ويحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ وفقا للقائمة النهائية للمرشحين 787 مرشحا بالنظام الفردي في 27 محافظة على 100 مقعد موزعة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أى معوقات، مؤكدة على انتظم العمل فى معظم اللجان الانتخابية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أمس الإثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.