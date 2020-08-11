مصر | ضبط 133 طن زيوت سيارات منتهية الصلاحية بالاسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 133 طن زيوت سيارات منتهية الصلاحية بالاسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط اكثر من 133 طن زيوت سيارات سابقة داخل مصنع غير مرخص.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إضطلاع (المدير المسئول عن مصنع" غير مرخص" لإعادة تدوير زيوت السيارات بالإسكندرية) بمزاولة نشاط غير مشروع من خلال تجميع كميات كبيرة من (زيوت السيارات " السابق إستخدامها" - المشتقات البترولية "سولار") والمحظور تداولها وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات تمهيدًا لطرحها لبيع والتداول بالأسواق.. بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وعثر بداخل المصنع على (128،150 طن زيوت سيارات سابقة الإستخدام معبأة داخل خزانات " مستلزمات إنتاج" – 5،400 طن زيوت سيارات معاد تدويرها "منتج نهائى" – 8000 لتر مشتقات بترولية " سولار" قام المذكور بالإستيلاء عليها من من محطات الوقود دون التعاقد مع الجهات المعنية وقدرت قيمتها بحوالى" 54000 جنيه" – عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمه فى الإنتاج) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.