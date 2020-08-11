مصر | وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية من غرفة العمليات

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الانتخابية من غرفة العمليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات انتخابات مجلس الشيوخ 2020، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن.

واستمع الوزير، لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات واتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر تقنية (الفيديو كونفرانس) مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، كما اطمأن على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لفعاليات العملية الانتخابية، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم.

وقد أشاد بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التى اتخذتها أجهزة الوزارة، كما وجه بضرورة الاستمرار فى التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الاستقرار الأمنى فى ربوع الوطن، والتأكيد على التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج عن القانون والحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى العظيم، وضمان انتهاء هذا الاستحقاق الدستورى فى أبهى صوره بما يليق بمكانة مصر الحضارية.