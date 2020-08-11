مصر | ضبط موظف لتلاعبه في حسابات عملاء البنوك بأسيوط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط موظف لتلاعبه في حسابات عملاء البنوك بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (موظف بأحد البنوك بمركز ديروط بأسيوط) لقيامه بالتلاعب فى حسابات عملاء البنك محل عمله والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت نحو (5284200 خمسة مليون ومائتان أربعة وثمانون ألف ومائتان جنيه) بإستخدام طرق إحتياليه بمستندات البنك – وقد أمكن ضبطه بميناء القاهرة الجوى حال محاولته الهروب خارج البلاد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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أمرت نيابة النزهة الجزئية شرق القاهرة اليوم الثلاثاء، حبس صاحب مخزن لحيازته علي اغذية فاسدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

وأمرت النيابة بالتخفظ علي المضبوطات تمهيدا للاعدامها، ووجهت له تهمة الغش التجاري والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة النزهة لحيازته 7623 عبوة سلع غذائية "مسلى- زيت طعام- تونة- خل طعام" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، معرضًا حياة وصحة المواطنين للخطر وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.