مصر | عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مروج شائعة وفاة الفنان محمود ياسين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد مروج شائعة وفاة الفنان محمود ياسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم شعبان سعيد المحامي بالنقض، وكيلا عن الفنان أشرف ذكي نقيب الممثليين، ببلاغ للنائب العام ضد، مجهول، لتسببه في إذاعة شائعة وفاة الفنان محمود ياسين.

وقال المحامي في بلاغه الذي قيد تحت رقم 32291 عرائض الناىب العام: إن أسرة الفنان محمود ياسين فوجئت في يوم 10 يوليو الماضي، بوابل من الاتصالات التي تنعيهم في وفاة "يس"، وزيارات متتالية من الأقارب والاصدقاء لمساندتهم في حزنهم، وتصديق تلك الشائعة.

وتابع البلاغ، أن الغرض من نشر هذة الأخبار هو الربح من خلال كثرة المتابعات على هذة الصفحات التي اعتادت على ترويج الشائعات، ومن ضمنها صفحة تحمل اسم الفنانة "رانيا محمود ياسين".

وأضاف، أن نقابة المهن التمثيلية تراعي مصالح أعضائها، وتقف بجوارهم في المحن والشدائد، وهو الامر الذي ادعي الطالب لتقديم هذا البلاغ، مشيرا نحن نثق في النائب العام لضبط المجتمع من خلال القبض على المجرمين ومرتكبي الجرائم.

وفي السياق ذاته، أعربت الفنانة، رانيا محمود ياسين، عن انزعاجها من تداول أنباء عن وفاة والدها الفنان الكبير محمود ياسين، مناشدة النائب العام بالتدخل ضد هذه الصفحات التي تروج الإشعاعات من أجل زيادة نسب المشاهدة دون مراعاة لمشاعر الآخرين.

وقالت رانيا في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "دول مش بني آدمين دي مواقع حثالة، أنتوا بتفولو عليه ليه، والدي حالته مستقرة ولا يشتكي من أي أعراض".

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وأضافت أن الشائعات حول صحة والدها تسببت في إزعاج كبير للأسرة، مطالبة الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين بالتدخل ضد هذه المواقع، كما ناشدت المواقع الالكترونية بعدم الانسياق وراء الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر أخبار من دون التأكد من صحتها.

وقالت الفنانة شهيرة، إن حالة الفنان محمود ياسين مستقرة، مشيرة إلى أنهم تعرضوا لشائعات كثيرة تتناول صحة الفنان، معلنة تقديمها بلاغ للنائب العام لملاحقة من ينشر تلك الشائعات على الإنترنت بحق محمود ياسين، معقبة: "مينفعش كده، إيه كمية الحقد ده".

وأشارت "شهيرة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الإثنين، إلى أن من ينشر تلك الشائعات لا يتعرض لعقوبات، مضيفة: "طالما مفيش قانون، ومحاسبة هنبقا سداح مداح.. الحكاية زادت عن حدها".

وأضافت: "هما مستعجلين على قضاء الله، حسبي الله ونعم الوكيل"، متابعة: "لازم حد يحمينا من أذية الناس.. إلى متى هنفضل كده، كل الفنانين مستائين"، مطالبة بتحرك نقابة الممثلين لحماية الفنانين من الشائعات.

نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد من أنباء حول وفاة النجم الكبير محمود ياسين.

وأكد نقيب الممثلين في تصريحات صحفية، أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وحالة النجم الكبير جيدة، وما يتردد مجرد شائعات، مطالبا مروجي الشائعات بالتوقف عن اختلاق مثل هذه الأخبار.