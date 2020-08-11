مصر | التحريات تكشف حقيقة انتحار سيدة أمام شريط السكة الحديد بالحوامدية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التحريات تكشف حقيقة انتحار سيدة أمام شريط السكة الحديد بالحوامدية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية حول اصطدام قطار بسيدة ثلاثينية العمر، بمدينة الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من إدارة شرطة النجدة باصطدام قطار، بسيدة، بنطاق القسم.

وحسب أقوال شهود العيان، أن السيدة انتحرت عن طريق إلقاء نفسها أمام القطار حال عبورها شريط السكة الحديد.

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وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وإنتقل النقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم والقوة المرافقة له إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وبالفحص والمعاينة تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاتها، وأن القطار اصطدم بها.

تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط الواقعة، نفت ما تداوله الأهالي حول انتحار السيدة بإلقاء نفسها أمام شريط السكة الحديد وقت قدوم القطار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.