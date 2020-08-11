شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل»: الحكومة تعاملت بمصداقية وشفافية مع أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة في أزمة كورونا اعتمدت على جعل المواطن شريك معها في كل خطوة، وذلك كان يحتاج إثبات المصداقية، والتأكيد على الاستباقية في أطلاق المعلومات الدقيقة دائمًا.

وأضاف «هيكل»، خلال كلمته في ندوة «أخلاقيات التغطية الإعلامية في زمن الكورونا» التي نظمتها كلية الإعلام جامعة القاهرة، أن خطة الإعلام في هذه الأزمة تعتمد على إصدار بيانات يومية من وزارة الصحة بالأرقام الدقيقة للإصابات والوفيات وحالات الشفاء، ثم مؤتمرات صحفية للوزراء المعنيين بالأزمة كل في تخصصه بمقر وزارة الدولة للإعلام، وكذلك بيان دوري على الهواء مباشرة لرئيس مجلس الوزراء عقب كل اجتماع لإدارة الأزمة لإطلاع المواطنين على أخر القرارات والتطورات في أزمة كورونا والرد على كل ما يثار في الشارع حول الأزمة.

وأكد «هيكل» أن الحكومة المصرية باعتراف المواطنين أنفسهم وباعتراف مؤسسات دولية كثيرة نجحت في إدارة هذه الأزمة التي نتمنى أن تنتهى على خير.