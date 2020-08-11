شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا ومحمود الليثي يشعلان أجواء انتخابات «الشيوخ» بالسيدة زينب‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشعل الفنانان الشعبيان حمو بيكا ومحمود الليثي، الثلاثاء، أجواء التصويت على لجان التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ بمنطقة السيدة زينب، بعد حضورهما لمشاركة المواطنين الأجواء الاحتفالية بالتصويت على انتخابات مجلس الشيوخ.

وقدم الفنانان عددًا من الأغاني الحماسية للمواطنين باستخدام مكبرات الصوت لحثهم على المشاركة في الانتخابات، والتي قابلها الأهالي بالرقص والطبل والزغاريد.

وشهدت لجان التصويت انتخابات مجلس الشيوخ بمناطق قصر النيل وعابدين والمنيل والسيدة زينب إقبالًا متوسطًا من المواطنين في الساعات الأولى من فتح باب الاقتراع، وسط تشديدات أمنية كبيرة، وإجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

Advertisements