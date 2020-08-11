شكرا لقرائتكم خبر عن إخماد حريقين في المنيا دون أضرار بشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أخمدت فرق الحماية المدنية في المنيا، حريقين احدهما بمنزل والثاني بنخلة بدير السيدة العذراء، دون أضرار بشرية. تلقي اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، إخطار من عمليات النجدة بنشوب حريقين احدهما بنخلة بدير السيدة العذراء بمركز سمالوط، والثاني بمنزل داخل قرية قلندول بمركز ملوي. انتقلت فرق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريقين قبل امتدادهم بالمنازل المجاورة، ودون أضرار بشرية . تحرر محضرين بالواقعتين وتولت النيابة العامة التحقيق. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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