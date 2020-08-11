شكرا لقرائتكم خبر عن «شكري» يؤكد لـ«جنبلاط» و«فرنجية» دعم مصر الكامل للأشقاء في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض سامح شكري، وزير الخارجية، خلال زيارته الحالية للعاصمة اللبنانية بيروت، مع رئيس تيار المردة اللبناني، سليمان فرنجية، الوضع في لبنان وآليات دعمه للخروج من الموقف الراهن.

وبحث وزير الخارجية مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، آخر مُستجدات المشهد اللبناني، مؤكدًا على دعم مصر الكامل للأشقاء في لبنان.

ووصل سامح شكري، وزير الخارجية، إلى العاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة يلتقي خلالها بكبار المسؤولين والقادة اللبنانيين.

وكان في استقبال وزير الخارجية بمطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) سفير مصر لدى لبنان، الدكتور ياسر علوي، وقنصل مصر العام في لبنان أحمد إمام، وكافة أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية.

ويرافق وزير الخارجية وفد يضم السفير نزيه النجاري، والسفير طارق الطايل، إلى جانب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ.

ومن المقرر أن يستهل وزير الخارجية لقاءاته مع الرئيس اللبناني ميشال عون، ثم يجري زيارة تفقدية إلى المركز الطبي الاستشفائي المصري (المستشفى المصري) في بيروت، على أن يعقب ذلك لقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ولقاء آخر مع الزعيم السياسي الدرزي وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

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ويعقد الوزير سامح شكري مجموعة من اللقاءات بكبار السياسيين وقادة الأحزاب والتيارات السياسية في لبنان بمقر إقامته، على أن يختتم لقاءاته مساء اليوم باجتماع مع رئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري، ورؤساء الحكومات السابقين، يعقبها مؤتمر صحفي قبيل مغادرته بيروت.

سامح شكرى وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت مع رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية

سامح شكرى وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت مع رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية

سامح شكرى وزير الخارجية خلال زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت مع رئيس تيار المردة اللبناني سليمان فرنجية