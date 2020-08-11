شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يخضع لقياس الحرارة أثناء تفقده لجان انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام عملية التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من اللجان بمدينة المنيا، حيث أكد المحافظ على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، داعيا جميع المواطنين إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

وأعلن المحافظ فتح جميع اللجان وانتظام التصويت في اللجان البالغ عددها (577) مركزا انتخابيا، موزعة على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية (3 ملايين و468 ألفا و 575) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وخضع محافظ المنيا لقياس الحرارة أثناء تفقده عدد من اللجان بمدينة المنيا. وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام انتظام العملية الانتخابية بالتنسيق مع غرفة العمليات الفرعية وغرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة.

واطمأن المحافظ، خلال جولته، على توافر كافة التسهيلات والتجهيزات لسير العملية الانتخابية، فضلا عن التأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة، كما تابع المحافظ إجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكبار السن وذوي الإعاقة، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.