شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية اليوم الثلاثاء، بمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن.

واستمع الوزير لشرح حول آلية عمل غرفة العمليات وإتصالها المباشر ومتابعتها الدقيقة على مدار اليوم عبر تقنية ( الفيديو كونفرانس ) مع غرف العمليات الفرعية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، كما إطمأن سيادته على تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية لفاعليات العملية الإنتخابية، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الناخبين لاسيما كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، بما يساهم في تهيئة الأجواء المناسبة لإدلاء المواطنين بأصواتهم .

وقد أشاد الوزير بمستوى تنفيذ الخطط والإجراءات التأمينية التي إتخذتها أجهزة الوزارة، كما وجه بضرورة الإستمرار في التنفيذ الدقيق لمراحل الخطط الأمنية لترسيخ دعائم الإستقرار الأمنى في ربوع الوطن، والتأكيد على التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج عن القانون والحفاظ على مكتسبات الشعب المصرى العظيم، وضمان إنتهاء هذا الإستحقاق الدستورى في أبهى صوره بما يليق بمكانة مصر الحضارية.

اجتماع وزير الداخلية لمتابعة انتخابات الشيوخ

اجتماع وزير الداخلية لمتابعة انتخابات الشيوخ