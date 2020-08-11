شكرا لقرائتكم خبر عن غلق اللجان لبدء فترة الراحة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت كافة اللجان الانتخابية في محافظة المنوفية مع بدء فترة الراحة، والتى تبدأ من الثالثة حتى الرابعة لمدة ساعة حيث قام رؤساء اللجان بغلق الصناديق وأبواب اللجان.

وتستقبل اللجان الانتخابية بمحافظة المنوفية 2 مليون و688 ألف 280 ناخب على مستوي المحافظة يدلون بأصواتهم في 619 لجنة فرعية بإجمالي 515 مقر انتخابي.