شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الاسماعيلية يتفقد اللجان الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، خلال الساعات الأولى من اليوم الأول لبدء تنفيذ اجراءات انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على القيام بجولة ميدانية رافقه خلالها المهندس أحمد عصام، نائب المحافظ، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية، ورؤساء الأحياء، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، إذ قاموا بالمرور على عدد من اللجان الانتخابية للاطمئنان على انتظام سير العمل باللجان والوقوف على نسب المشاركة الجماهيرية والحضور للناخبين.

وقد تضمنت جولة المحافظ ومرافقيه زيارة لجان كل من مدرسة فاطمة الزهراء الأعدادية بنات بحى أول والتى تضم عدد 6778 ناخب وناخبة ولجنة مدرسة الفاروق عمر الابتدائية بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث والتى تضم عدد 9208 ناخب وناخبة.

وخلال الجولة تم الاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات عملية انتخابات مجلس الشيوخ والتى تستمر على مدى يومى الثلاثاء الوافق 11 أغسطس والأربعاء الموافق 12 أغسطس.

ويذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بجميع أجهزة المحافظة ومديريات الخدمات التابعة لها لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية وتحسبًا للتعامل مع أي موقف طارئ قد يحدث.

ويبلغ أجمالى عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة 201 مركزا بإجمالى عدد 229 لجنة فرعية وعدد 897 ألف و574 ناخب وناخبة ،

و قد تم تأمين جميع اللجان من الخارج والاهتمام بأعمال النظافة بالمناطق المجاورة للمقار التي يجري بها الانتخابات بأنواعها والمتابعة اليومية والعمل على إزالة أي معوقات قد تحدث.

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كما تم توفير مصادر إضاءة تبادلية في جميع مراكز الانتخابات ولجان الفرز ووجود تليفون خط ارضي بكل مركز انتخابى وتوفير غرفة مؤمنة بشبابيك حديد للتحفظ على صناديق الاقتراع بمصبعات حديدية وأبواب حديدية لحفظ الصناديق بعد انتهاء اليوم الأول من الاقتراع.