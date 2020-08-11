- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لجامعة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت جامعة دمنهور مسيرة قادها الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، طافت شوارع مدينة دمنهور، لدعوة المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.
بدأت المسيرة من أمام المبني الإداري لجامعة دمنهور وانطلقت تجوب شوارع المدينة مرورًا بميدان الاستاد، ومبني ديوان عام المحافظة، ثم ميدان النافورة، ثم لجنة مدرسة معاذ بن الجبل الثانوية، وسط إجراءات الاحترازية وحرص على التباعد الإجتماعى ارتداء الكمامات الطبية.
رفع المشاركون فى المسيرة، أعلام مصر، وتم خلالها تشغيل علي الأغاني الوطنية لتحفيز المواطنين علي النزول والمشاركة فى الانتخابات.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
95,666
-
تعافي
53,779
-
وفيات
5,035
كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة لجامعة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.