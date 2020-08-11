شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لجامعة دمنهور لحث المواطنين على المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة دمنهور مسيرة قادها الدكتور عبيد صالح، رئيس الجامعة، طافت شوارع مدينة دمنهور، لدعوة المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ، وشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

مسيرة لجامعة دمنهور فى شوارع المدينة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

بدأت المسيرة من أمام المبني الإداري لجامعة دمنهور وانطلقت تجوب شوارع المدينة مرورًا بميدان الاستاد، ومبني ديوان عام المحافظة، ثم ميدان النافورة، ثم لجنة مدرسة معاذ بن الجبل الثانوية، وسط إجراءات الاحترازية وحرص على التباعد الإجتماعى ارتداء الكمامات الطبية.

مسيرة لجامعة دمنهور فى شوارع المدينة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

رفع المشاركون فى المسيرة، أعلام مصر، وتم خلالها تشغيل علي الأغاني الوطنية لتحفيز المواطنين علي النزول والمشاركة فى الانتخابات.

مسيرة لجامعة دمنهور فى شوارع المدينة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات