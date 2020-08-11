شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب التصويت ساعة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار مجدى مصطفى، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقليوبية، غلق باب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ لمدة ساعة بدء من الساعة الثالثة وحتى الساعة الرابعة عصرا للراحة، على أن تعاود اللجان استقبال الناخبين من جديد للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة التاسعة مساء.

واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة 3 ملايين و255 ألف ناخب.

