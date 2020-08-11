شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد عددًا من لجان «الشيوخ» بالحوامدية والبدرشين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، الثلاثاء، عدد من مقار اللجان الانتخابية المخصصة لانتخابات مجلس الشيوخ بمدينتي الحوامدية والبدرشين، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين.

وشملت جولة نائب المحافظ تفقد لجان مدرسة وحدة أم خنان الأبتدائية المشتركة ومدرسة الشيخ عتمان للتعليم الأساسي ومدرسة الحوامدية الإعدادية بمدينة الحوامدية.

كما تفقد نائب المحافظ لجان مدرسة الشهيد مصطفى محمد أبوزيد الثانوية بنات ومدرسة أحمد عرابي الابتدائية ومدرسة الشهيد عاطف الإسلامبولي الإعدادية بمدينة البدرشين ومدرسة الشهيد النقيب نصر عبدالحكيم قاسم الثانوية المشتركة بقرية ميت رهينة.

وشدد نائب المحافظ على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، كما شدد على ضرورة تكثيف أعمال التطهير والتعقيم داخل اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين أمام اللجان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.