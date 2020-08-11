شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يصدر قراراً بإنصراف نصف قوة العمل بالجهات الحكومية للإدلاء بأصواتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020، وتأمين اللجان، وتكليفات رؤساء المراكز والمدن باستمرار حملات النظافة والتطهير والتعقيم.

وأصدر محافظ كفرالشيخ، قراراً بانصراف نصف قوة العمل بكافة الهيئات، والمنشآت الحكومية، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات كواجب وطني، للنهوض بالوطن.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة، ومراعاة التباعد والمسافات البينية بين المواطنين، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية ومستمرة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أعلى درجات السلامة والأمان أثناء سير العملية الانتخابية.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلي انتظام العملية الإنتخابية، واستقرار الحالة الأمنية بالمقار ومحيطها، مشيراً إلى الإقبال الذي يتراوح ما بين ضعيف ومتوسط، نظراً إلى إرتفاع درجات الحرارة، ومن المتوقع زيادة الإقبال على صناديق الاقتراع عقب إصدار قرار انصراف نصف قوة العمل.

كما تتابع غرفة العمليات الفرعية أعمالها بالتنسيق مع غرف عمليات الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث اولاً بأول.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

Advertisements

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.