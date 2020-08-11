شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ بمدرسة الليسيه بمصر الجديدة.

وأشار على أهمية مشاركة جميع طوائف الشعب المصري في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، والذي يعد مؤشرًا قويًا على ترسيخ قواعد الحياة السياسية والتشريعية القوية والبناءة واستكمال الدولة المصرية لمؤسساتها الدستورية والتشريعية في ظل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وزير الطيران المدني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

وزير الطيران المدني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ