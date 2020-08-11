شكرا لقرائتكم خبر عن «توقف مؤقت» للجان عابدين لبدء ساعة الراحة للقضاة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن رؤساء اللجان الفرعية في منطقة عابدين، منذ قليل، غلق أبواب اللجان مؤقتا لبدء ساعة الراحة المنصوص عليها في قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، رقم 45 لسنة 2020 بشأن ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ.

ونص القرار على أن تبدأ ساعة الراحة المقررة قانونًا من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الرابعة مساءً ولا يجوز مدها لأكثر من ساعة على أن يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابي ومقر اللجنة من الداخل والخارج.

وكانت لجان مدرسة عابدين الثانوية الانتخابية، قد تأخرت في فتح أبوابها للناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ لمدة 15 دقيقة على الرغم من توافد الكثير من الناخبين وتواجد القضاة داخل اللجان.

شهدت اللجان الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بمنطقة وسط البلد إقبالا كبيرا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لتصويت المصريين في الداخل لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ، قبل موعد فتح اللجان.

وشهدت اللجان الانتخابية إجراءات احترازية وتدابير وقائية لاستقبال ناخبي مجلس الشيوخ في اليوم الأول لتصويت المصريين في الداخل. ووضع مسؤولو اللجان ملصقات لأماكن الوقوف والانتظار في الممرات المؤدية إلى اللجان للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين ضمن التدابير الوقائية للحد من انتشار عدوى الاصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

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ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل. وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.