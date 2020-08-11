شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد تمركز قوات التأمين ولجنة المعهد الدينى بالشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، يرافقه اللواء أركان حرب ياسر محمود عبدالكريم، مدير سلاح المدرعات، واللواء أركان حرب ياسر أبو سنة، مساعد مدير المدرعات، تمركز قوات التأمين بمركز ومدينة الشهداء للتأكد من الجاهزية الكاملة والاستعداد التام لأى طوارىء مؤكدًا على توفير أوجه الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ.

كما تفقد محافظ المنوفية سير عملية انتظام الانتخابات بمعهد الشهداء الدينى الإعدادى بنين بمركز ومدينة الشهداء.

يأتى هذا فى إطار جهود محافظ المنوفية لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ بمراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف على الحالة العامة للجان وتذليل كافة العقبات.

حيث حرص محافظ المنوفية على متابعة عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم فى الانتخابات وتأكد من المواطنين على انتظام سير الانتخابات وكذا الوقوف على مدى تأمين اللجان، مشددًا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالمسافات البينية حفاظًا على صحة وسلامة الناخبين.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين علي العملية الانتخابية وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الإنتخابية، مشيرًا إلى أن محافظة المنوفية دائماً تتصدر المشهد الإنتخابي معرباً عن ثقته في استمرار صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي علي مستوي الجمهورية.

جدير بالذكر أن محافظة المنوفية تضم (515) مقرًا انتخابيًا و(1) لجنة عامة و(619) لجنة فرعية، وتستقبل اللجان الإنتخابية ( 2 مليون و688 ألف 280 ) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء.

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