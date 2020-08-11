شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صباح اليوم بصوته الانتخابي في انتخابات الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية بمحافظة الجيزة.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأجواء الاستقرار التي تسود العملية الانتخابية في كافة اللجان الانتخابية متجسدة بشكل واضح منذ الساعات الأولي لعملية التصويت، والتي تعد بمثابة انعكاس لحرص الدولة على إرساء قواعد الاستقرار والديمقراطية والنهوض بالحياة السياسية، ممثلة في وجود غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب، والذي من شأنه اثراء الحياة النيابية.

وأكد «الشوربجي» أن غرفة المتابعة التي تم تشكيلها بالهيئة الوطنية للصحافة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التغطية الصحفية للعملية الانتخابية وإجراءات التصويت، وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.

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