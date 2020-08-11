شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إيه عن مجلس الشيوخ؟.. وناخبون يجيبون: «بيحطوا القوانين إللى نمشى عليها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمام عدد من اللجان بمناطق فيصل والهرم والعمرانية وصفط اللبن بالجيزة، سألنا عدد من السيدات والرجال الذين شاركوا بأصواتهم في العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيمثلونهم تحت القبة، رفضن عدد كبير من السيدات الإجابة عن السؤال، وأخريات أجبن بتلقائية شديدة، ومجموعة رابعة حاولوا الهروب من السؤال بذكاء.

في شارع العشرين المتفرع من شارع فيصل، كانت سيدة في عقدها الخامس تقريبًا تدعى «سعدية»، أجابت على السؤال، وقالت: «دول ناس كبار بيفهوا في القانون وبيجتمعوا علشان بيحطوا القوانين إللى نمشى عليها».

سيدة أخرى في عقدها الرابع، قالت: «بتوع الشيوخ بيساعدوا بتوع مجلس الشعب علشان يحطوا القوانين والقرارات».

فيما قال سليمان أبو الحكيم، هو رجل في الستين من عمره، ويعمل عجلاتي: «بيجتمعوا علشان يساعدوا مجلس النواب في وضع القوانين.. متعلمين ويعرفوا إيه إللى يفيد البلد».

وعلقت سيدة تدعى إيمان عبدالله، من أمام إحدى اللجان في شارع الطلبية: «مش مهم نعرفهم.. بس المهم إنهم يعرفونا ويساعدوا البلد».

ورد عماد عبدالمقصود، وهو رجل أربعيني، كان يقود دراجة بخارية في شارع المريوطية، وكان لتوه قد أدلى بصوته في اللجنة، فقال: «ده مجلس بيساعد مجلس الشعب، بيكون من ناس بيكونوا شيوخ في مجالتهم.. مش معنى الشيوخ أنهم كبار في السن.. لكن هم شيوخ بعلمهم».

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

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وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد، بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.