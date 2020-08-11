شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية و مدير أمن الدقهلية يتفقدان تأمين لجان الانتخابات بالمنصورة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لشرق الدلتا واللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية واللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية ، اليوم، تأمين لجان التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، بمدينة المنصورة، التزام قيام قوات التأمين بدورها في تسهيل التيسير علي المواطنين والعمل علي راحتهم .

وتوجه مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن وقيادات الأمن إلي اللجان في شوارع بورسعيد والجلاء وشارع كلية الآداب والثانوية، والتقي بلجان التأمين، وشدد علي ضرورة انتشار سيارات الإطفاء وتمركز قوات الحماية المدنية بالقرب من اللجان وكذلك الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

ووجه مساعد الوزير ومدير الأمن لأفراد التأمين بحسن التعامل مع المواطنين ومساعدة الناخبين من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة فى الدخول للجان للإدلاء بأصواتهم.

يذكر ان 43 مرشح يتنافسون بالدقهلية للفوز بعدد 6 مقاعد فردى ويوجد بالمحافظة كتلة تصويتية قدرها 4 مليون و 338 ألف، و 465 ناخب، في لجان الدقهلية .

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات المصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، بالتوقيت المحلي من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

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ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد.