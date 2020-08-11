شكرا لقرائتكم خبر عن 8 قرارات مهمة.. تفاصيل اجتماع مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم برئاسة «عبدالغفار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم على مشاركة صندوق تطوير التعليم في البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والذي يهدف إلى تقييم كافة الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لكي تتحول إلى جامعات ذكية.

كما وافق المجلس، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مفوضا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي، والدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على قيام الصندوق بتقديم المساندة والدعم المالي والتمويل للدراسات والمشروعات الخاصة بوزارة التعليم العالي وهي دراسات تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجية وخطط الوزارة في التحول الرقمي والتعليم عن بعد، كما تمت الموافقة على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأسيوط خلال العام المالي 2020/2021.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الحيوي عددا من الموضوعات الهامة، حيث وافق المجلس على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة نقل تبعية مجمعي التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية والفيوم إلى الجامعات التكنولوجية من السادة ممثلي وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق تطوير التعليم، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وعضو من هيئةالرقابة الإدارية).

كما تم عرض مقترح اللائحة الأساسية والإدارية والمالية لمركز خدمة المجتمع بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة للصندوق وتم الاتفاق على أن ترسل لوزارة المالية لمراجعتها، كما وافق المجلس على استكمال تمويل المرحلة الأولى لمشروع تطوير المعاهد الفنية للتمريض «نظام سنتين» التابعة لكل من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي ووافق المجلس على مساهمة الصندوق في تطوير مناهج المدارس الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة الإمكانيات المادية الخاصة بصندوق دعم الغزل والمنسوجات من المعامل والورش والقاعات الدراسية.

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