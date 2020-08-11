شكرا لقرائتكم خبر عن 25 رحلة دولية تغادر مطار القاهرة فى طريقها لعدة عواصم غربية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الثلاثاء 25 رحلة طيران فى طريقها إلى عدة عواصم دولية وعربية وإفريقية وعلى متنها 1720راكبا.

وحسب مصادر مطلعة بالمطار قام مسئولو مطار القاهرة وكافة الجهات المعنية بتطبيق أقصى درجات الإجراءات الإحتراذية تطبيقا لإشتراطات وتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتعليمات المنظمات العالمية للطيران.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي ، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.