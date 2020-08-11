شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: تنفيذ 81 حملة فى 17 محافظة وضبط 333 مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك، تنفيذ 81 حملة متميزه بمحافظات (القاهرة ، الاسكندرية ، الدقهلية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، الشرقية ، القليوبية ، المنوفية ، بورسعيد ، جنوب سيناء ، اسوان ، قنا ، سوهاج ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، اسيوط ) خلال الفتره من 25 يوليو الي 6اغسطس الجارى وتم تحرير 333 محضر ، وذلك بالتنسيق مع كافة الاجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق ،حيث حققت تلك الحملات نتائج إيجابية ساهمت في تحقيق رؤية الجهاز والتي تخلص في صون وحماية حقوق المستهلكين ،ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق ،و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ماتكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات علي النيابات المختصة بالمحافظات.

وصرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي أن حملات الجهاز بالإشتراك مع الجهات الرقابية قد أسفرت عن الأتي:

- في مجال المنتجات الغذائية واللحوم:

- تم تحرير عدد ( 93 ) محضر للمخالفين ،وتم ضبط ( 2.2 ) طن لحوم ومصنعات لحوم و طن ملح مجهول المصدر وبدون فواتير وتم التحفظ على المضبوطات والاحالة للنيابة ، كما تم ضبط ( 585 ) كجم مكسرات غير صالحه وبدون بيانات ، 22.5 لتر مياه معبئه منتهية الصلاحية ، 1.5 كجم شيكولاته غير صالحه ، وتم التحفظ على 270 عبوة عصير ، ( 3125 ) كجم ارز ابيض ، 600 كجم عدس ، 500 كجم ترمس ، 200 كجم سمن ، 480 منظفات منتجات مجهولة المصدر ، 200 كجم سكر وتحرير محضر بالواقعه والاحالة للنيابة ، كما تم ضبط سيارتين نقل محمله ( 3500 لتر) ألبان فاسدة غير صالحه للإستهلاك الأدمى كما تم ضبط سيارة لبيع الأيس كريم بها ( ٤٠ ) كجم أيس كريم فاسدة وتم إعدام الكمية من قبل تفتيش الاغذيه لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعيه وتحرر محضر بالواقعه والاحالة للنيابة.

- - وفي مجال الإعلان عن الأسعار : تم تحرير عدد ( 121 ) محضراً لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات او عدم اصدار فواتير او مخالفة قواعد الاوكازيون والاعلان عن تخفيضات وهمية وغير صحيحة في المحال مختلفة النشاط ،وفي مجال البيع بأزيد من السعر المعلن: فقدتم تحرير عدد 11 محضر لبيع سجائر بازيد من السعر المعلن او المقرر للسلع ، و فى القليوبية والمنيا تم ضبط عدد ( 4660 ) علبة سجائر كليوباترا وانواع اخرى و( 185 ) عبوه معسل مجهولة المصدر بدون فواتير والبيع بازيد من السعر المعلن وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضرين 17606 ، 17607 جنح مركز بنها و المحضر

- وفى مجال الاعلانات المضللة : فى المنيا تم ضبط شركتين لتسويق وتجميع وبيع فلاتر المياة غير مرخصين والاعلان عن بيع منتج أمريكى الصنع على خلاف الحقيقة وبالتفتيش تم ضبط ( ٣٠٠٠ ) قطعة فلتر مياه صينى الصنع و ( 31 ) خزان مياه سعة ( ٤) لتر مجهول المصدر وبلد المنشأ و (1500) كرتونه فارغة تحمل أسماء تجاريه وهميه وبلد المنشأ امريكا ، عدد ( ٧٠ ) جهاز تنقيه كامل بعد التجميع يحمل إسم تجاروهمى ويحمل

بلدالمنشأ امريكا ، وضبط ماكينة لحام بلاستيك للإستخدام فى التغليف ، دفتر فواتير يحمل إسم تجارى وهمى ، و ( ٥٠٠٠ ) استيكر يحمل أسماء تجاريه وهميه( ٥٠٠) شهاده ضمان تحمل أسماء تجاريه وهميه وتحرر محضرا بالواقعه والاحالة للنيابة .

- فى القليوبية تم ضبط ( 3 ) طن اسفنج معد للتصنيع ، (3500 ) متر قماش ، ( 1280 ) استيكر مدون عليه اسماء الماركات والعلامات مصنع مراتب منزلية يحمل علامات تجارية غير مسجلة وتحرير محضر والاحالة للنيابة .

- فى الاسكندرية تم ضبط عدد من مراكز الخدمة والصيانه للسلع المعمرة او مجال السيارات بالاعلان عن ماركات دون الحصول على ترخيص من صاحب العلامة التجارية وتضليل المواطنين وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعه والاحالة للنيابة.

وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .

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يأتى ذلك في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عاليه، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية علي الاسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدى بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالاسواق والتى تضر بمصالح المواطن المصري .

كما يدعوالجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .