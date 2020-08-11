شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: إقبال أهالى سيناء على الانتخابات يعكس حالة الأمن والأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الانتظام الكامل لكافة اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية وفتح جميع اللجان فى موعدها دون اى معوقات باستثناء بعض اللجان تم تأخير وصول القضاة اليها وتم فتحها فى تمام الساعة 9.30 صباحاً، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تطورات العملية الانتخابية .

وأشاد شعراوى باستعدادات محافظة شمال سيناء لانتخابات مجلس الشيوخ وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين الإدلاء بأصواتهم خاصة فى مدينتى بئر العبد والشيخ زويد مما يعكس حالة الأمن والأمان والطمانينة التى يشعر بها مواطنى المحافظة، معربًا عن سعادته بتواجد اعداد كبيرة من الشباب فى الطوابير الانتخابية أثناء إدلائه بصوته فى الانتخابات وحرصهم على المشاركة الايجابية فى تحديد مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.

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وأوضح شعراوى أنه تم الاستعداد الجيد لانتخابات مجلس الشيوخ من جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية سواء الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارات وكان هناك دور محدد وتشاركى بين كل الجهات وتم تحديد الاحتياجات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وتم عرضها على السيد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتوفيرها على الفور.

وأشار شعراوى إلى ان الوزارة لها دور كبير ومحورى فى اتمام مجلس الشيوخ التى تتم على أرض المحافظات وتم تكليف جميع المحافظين بالاستعداد الجيد لها وعقد لقاءات مع سكرتيرى عموم المحافظات ومدير غرف العمليات و الازمات على مستوى جميع المحافظات واطلاعهم على الإجراءات التى يجب اتباعها للخروج بالعملية الانتخابية بصورة ايجابية مشرفة تليق باسم مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بتطهير اللجان الانتخابية على مدار اليوم والحفاظ على التباعد الاجتماعى بين الناخبين للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة واقامة خيام ومظلات للاستراحة للتيسير عليهم لادلائهم بأصواتهم فى العملية الانتخابية وإقامة مظلات اللازمة لانتظار الناخبين امام مقار اللجان خلال عملية التصويت.

ودعا اللواء محمود شعراوى أبناء الشعب المصرى بالنزول والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم واختيار الكفاءات العلمية لمجلس الشيوخ لما له من أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة لا تقل عن أهمية مجلس النواب من بينها مناقشة اقتراحات تعديل مواد الدستور ودراسة ومناقشة القوانين والتى يتم إحالتها من رئيس الجمهورية ومجلس النواب والسياسة العامة للدولة ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ، ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة.