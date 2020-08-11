طالبة مصرية تفوز فى مسابقة دولية للتدوين نظمتها الهند

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سفارة الهند بالقاهرة عن فوز الطالبة المصرية شمس عبد الله على رجب محمد بتلر بجائزة المركز الثاني في فئة "الفتيات" في المسابقة الدولية للتدوين من خلال مقاطع الفيديو، والتي نظمتها وزارة أيوش بحكومة الهند تحت عنوان "اليوجا حياتى"، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لليوجا.

وذكرت السفارة - في بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن المسابقة أقيمت بهدف تشجيع مٌمارسي اليوجا في كافة أنحاء العالم على مشاركة الآخرين خبراتهم عن اليوجا، وقد لاقت المسابقة استجابة هائلة، حيث تلقى القائمون عليها 39 ألفا و866 مشاركة من 130 دولة.

وقام مركز (مولانا أزاد) الثقافي الهندي بالقاهرة، التابع لسفارة الهند في مصر، بتنظيم المسابقة الدولية للتدوين من خلال مقاطع الفيديو تحت عنوان "اليوجا حياتي" على مستوى مصر في يونيو 2020، وشارك فيها 26 مصرياً، وتم اختيار 11 منهم كفائزين على مستوى الدولة في الفئات المختلفة للمسابقة.

وهنأ مركز (مولانا أزاد) الطالبة شمس عبد الله، وكذلك كافة المشاركين الآخرين من مصر، متمنيا لهم السداد والتوفيق في مساعيهم الإبداعية في المستقبل.