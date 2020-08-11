شكرا لقرائتكم خبر عن مطارا شرم الشيخ والغردقة الدوليان يستقبلان 68 ألف سائح على متن 358 رحلة جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الطيران، فى بيان لها، منذ قليل جاء فيه أن مطارى شرم الشيخ والغردقة شهدا توافد العديد من الرحلات السياحية القادمة من بعض الدول الأوروبية لكل من المدينتين ذات الأهمية السياحية الكبرى منذ بداية عودة الحركة السياحية الدولية إلى مصر اعتبارا من أول يوليو وحتي اليوم ، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولى خلال تلك الفترة 194 رحلة على متنها 38 ألف سائح من كل من بيلاروسيا و أوكرانيا، كما شهد مطار الغردقة وصول 164 رحلة على متنها 30 ألف سائح من عدة دول منها سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا .

يأتى ذلك في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية وخاصة مناطق الجذب السياحى والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين ، حيث وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنهاء إجراءات الوصول في أسرع وقت منعاً للتكدس ، وتوفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعوبات أمام السائحين من خلال تشكيل فرق من العلاقات العامة والتنسيق والتعاون مع كافة الجهات العاملة داخل المطارات لحسن استقبال الركاب القادمين ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.

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