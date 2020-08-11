تأجيل محاكمة 215 متهمًا بقضية "كتائب حلوان" لـ 25 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة في طرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 215 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "كتائب حلوان"، لجلسة 25 أغسطس المقبل.

كشف أمر إحالة المتهمين للمحاكة أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015؛ بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.