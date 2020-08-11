مجهولة المصدر.. ضبط بائع بحوزته ٥٧٠ علبة سجائر مهربة بالأزبكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة من ضبط بائع بحوزته كمية من السجائر المهربة و"مجهولة المصدر".
تمكن العميد سامي العراقي، مدير إدارة رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور بدائرة قسم شرطة الأزبكية لتفقد الحالة الأمنية من ضبط بائع سجائر، مقيم بمحافظة الدقهلية وعثر بحوزته على 57 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع بإجمالي 570 علبة سجائر مهربة و"مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، مبلغ مالي.
وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، نائب المدير العام، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
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