ملابسات العثور على جثة ثلاثينية بجوار شريط السكة الحديد بالحوامدية: "منتحرتش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على جثة ثلاثينية بجوار شريط السكة الحديد بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.

تلقى العقيد محمد سلامة مأمور قسم الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة إشارة بالعثور على جثة بقرية "أم خنان".

وتبين بالفحص عدم صحة رواية بعض الأهالي بأنها أقدمت على الانتحار، وكشفت المعاينة والكاميرات أن قطارا صدمها لتلقى مصرعها في الحال.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.