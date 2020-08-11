محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات العثور على جثة ثلاثينية بجوار شريط السكة الحديد بمركز الحوامدية، جنوب المحافظة.
تلقى العقيد محمد سلامة مأمور قسم الحوامدية، إشارة من شرطة النجدة إشارة بالعثور على جثة بقرية "أم خنان".
وتبين بالفحص عدم صحة رواية بعض الأهالي بأنها أقدمت على الانتحار، وكشفت المعاينة والكاميرات أن قطارا صدمها لتلقى مصرعها في الحال.
وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.
كانت هذه تفاصيل خبر ملابسات العثور على جثة ثلاثينية بجوار شريط السكة الحديد بالحوامدية: "منتحرتش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.