"شمال القاهرة للكهرباء" ترفع حالة الطوارئ لتأمين انتخابات "الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال المهندس حسام الدين عفيفي، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه تم رفع حالة الطوارئ بكل القطاعات والإدارات التابعة للشركة بمختلف المناطق بالتزامن مع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت اليوم وتستمر لمدة يومين.

وأكد رئيس الشركة في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة تقوم بتأمين كل اللجان الرئيسية والفرعية أيضًا من خلال ماكينات ديزل وماكينات طوارئ؛ لاستخدامها حال حدوث أي طارئ، مؤكدًا أن الشركة دفعت بأطقم فنية على أعلى مستوى لكل اللجان؛ كي تكون قريبة حال وجود عطل مفاجئ، بالإضافة أيضًا إلى المتابعة المستمرة مع الورديات المختلفة من خلال غرفة عمليات مركزية تحت قيادته المباشرة.

وأضاف عفيفي أنه وجه بتوفير كل الإجراءات المتعلقة بأعمال ضمان تسيير إدلاء العاملين بمختلف قطاعات وإدارات وهندسات الشركة فى الانتخابات بمختلف اللجان مع توزيع كمامات عليهم لتلاشي تعرض أي منهم إلى الإصابة بفيروس كورونا، وذلك كإجراء احترازي، مع توفير أسطول الشركة من السيارات المختلفة لنقل العاملين إلى لجان الاقتراع المختلفة بالتنسيق مع اللجنة النقابية بالشركة برئاسة المستشار هشام فؤاد.

وأكد أن الشركة تواصل عملها باستمرار؛ حيث نجحت في تأمين التغذية الكهربائية لاستادات القاهرة والجيش والدفاع الجوي وبتروسبورت؛ لتأمين مباريات دوري كرة القدم بعد إعادة الدوري العام بعد توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا، مشددًا على أنه يتابع أيضًا عملية تطوير المبنى الرئيسي التابع للشركة بمدينة نصر، والذي من المرتقب انتهاء أعمال التطوير والتجديدات خلال مدة تتراوح بين شهر ونصف الشهر حتى شهرين.