الجارحي يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويدعو المواطنين للنزول والمشاركة

محمد اسماعيل - القاهرة - أدلي المهندس محمد الجارحي الأمين العام المساعد وأمين شباب الجمهورية بحزب مستقبل وطن، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ والتي انطلقت اليوم، الثلاثاء، وتستمر حتى غداً الأربعاء، بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي بقسم أول أكتوبر.

وبحسب بيان، عبر الجارحي عن سعادته بما رأه اليوم من حسن تنظيم للجان وحرص المواطنين على المشاركة، داعياً كافة المواطنين وخاصة الشباب للنزول والمشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات، مؤكداً أن من حق كل مواطن أن يشارك ويقول رأيه في الانتخابات ويقرر اختيار ما يراه مناسباً من المرشحين كما أكد الرئيس السيسي على أهمية المشاركة وحسن الاختيار أفضل من يمثل المواطنين في مجلس الشيوخ.

وأكد الجارحي أن مصر اليوم تستكمل تشكيل برلمانها بانتخابات مجلس الشيوخ باعتباره المجلس الثاني، فالبرلمان المصري مثل العديد من برلمانات دول العالم يتكون من مجلسين (مجلس نواب، مجلس شيوخ).

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وحول أهمية مجلس الشيوخ أشار الجارحي إلى أن مجلس الشيوخ هو مجلس نيابي حقيقي بصلاحيات واضحة ومحددة وليس مجرد ديكور كما يدعي البعض، فالبرلمان دوره تشريع القوانين ومراقبة الحكومة، وهذا دور كبير يحتاج أكتر من مجلس، ومصر كان بها مجلسين قبل إلغاء مجلس الشورى، وهناك دول كثيرة في العالم مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا يتكون فيها البرلمان من مجلسين.

وشدد الجارحي على أهمية مشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق، موضحاً أن المواطن صاحب القرار والاختيار، ويجب أن يعي كل مواطن حقوقه الانتخابية والسياسية ولا يقصر في ممارستها لأن بالمشاركة مصر فعلاً تتغير للأفضل. وأعرب الجارحي عن دعمه الكامل لمرشحي حزب مستقبل وطن على المقاعد الفردية وعلى القائمة الوطنية من أجل مصر، كاشفاً أن أمانة الشباب التي يرأسها في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء الانتخابات.