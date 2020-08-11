مظاهرة حب.. رياضيون وشباب يدعمون المرشح أحمد دياب في انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نظم عدد من الرياضيين، اليوم الثلاثاء، وقفة تأييد ودعم المرشح أحمد دياب، مرشح حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك أمام مدرسة جمال عبدالناصر بالدقي.

وشملت وقفة التأييد كل من: سيف زاهر، وأحمد حسام ميدو، وحازم إمام، ووليد صلاح الدين، وهشام حنفي، إلى جانب عدد من نواب البرلمان ومنهم النائب عبدالوهاب خليل، أمين تنظيم الحزب بالجيزة، وأمين الشرقاوي، أمين الحزب بالدقي، والمرشح عادل ناصر، وشريف جلال، أمين شباب الجيزة.

وخلال جولته المرورية على اللجان الانتخابية، التقى المرشح أحمد دياب، بكل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللاعب أحمد حسن.

كما شملت الجولة المرورية لمرشح حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ لجنة مدرسة يوسف السباعي في ميت عقبة.

ويعد أحمد دياب، أمين مساعد أمانة شؤون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن، من أبرز مرشحي الحزب لانتخابات الشيوخ، وحصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة القاهرة، وكذلك الدراسات العليا في جودة الإدارة.

ويمتلك دياب خبرة كبيرة في مجال ريادة الأعمال تتجاوز 26 عامًا؛ حيث بدأ مسيرته في ريادة الأعمال في عام ١٩٩٨، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركات "الصعيد الوطنية للصلب"، و"ليبرتي برودكشن" و"فيوتشر أوتوموتيف".

Advertisements

وله العديد من الإسهامات الرياضية، إذ أسهم في تأسيس شركة "زد" للاستثمار الرياضي التي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لها، وأسهم في إنشاء نادي "زد إف سي" لكرة القدم، والذي أثرى بشدة خلال السنوات القليلة الماضية الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.

ونظَّم دياب، خلال الفترة الأخيرة، كثير من البطولات للناشئين، شارك بها ما يزيد على 3500 ناشئ يمثلون 42 ناديًا؛ وهو ما أحدث طفرة أشاد بها كل المعنيين بالنشاط الرياضي في مصر.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.